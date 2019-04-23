В ВРУ озвучили свою позицию относительно приостановки переименования УПЦ МП

Парламент готов доказывать в суде правомерность закона о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

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Накануне суд приостановил переименование УПЦ МП. Фемида считает, что сейчас переименование церкви якобы может привести к неоправданному вмешательству государства в деятельность религиозной организации.

Парубий это решение считает абсурдным. Потому что принятый парламентом закон не противоречит Конституции Украины.

Закон о переименовании церкви Московского патриархата Верховная Рада приняла в конце 2018 года. Он обязывает Православную церковь Московского патриархата в течение 4 месяцев указать в названии свою принадлежность к Русской православной церкви.

Что известно о приостановлении переименования УПЦ МП?

Согласно приказу Министерства культуры Украины от 25 января 2019 года Киевская митрополия УПЦ МП и ряд других церквей должны внести изменения в свое название. Однако, в марте Киевская Митрополия УПЦ МП подала иск в Министерство культуры Украины, чтобы отменить это требование, удовлетворил окружной административный суд города Киева.

Сейчас действие приказа Министерства культуры Украины приостановлено. Постановление является временным и продлится до тех пор, пока судебное решение по делу не вступит в законную силу. Сколько на это нужно времени – точно неизвестно.

Как появилась Православная церковь Украины?В октябре 2018 года в Стамбуле Синод Вселенского патриархата позволил Украине создать Единую поместную церковь. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Православную церковь Украины. Ее предстоятелем стал Епифаний, митрополит Переяславский и Белоцерковский. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве. После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП.