Старі фотографії Кім Чен Іра Секрет здоров'я північно-корейського лідера, який керівництво КНДР зберігає у строгій конфіденційності, не дає покою західній пресі.

Оприлюднені у суботу нові фото комуністичного лідера, на яких він видається у хорошій формі, насправді не нові, а зроблені скоріш за все ще влітку, а то й взагалі кілька років тому, повідомляє Ройтерс.Фахівці звертають увагу на те, що природа довкола вождя на фотографії зелена, хоча в осінню пору листя дерев повинно було б уже пожовкнути. Зазначимо, із вуст світових ЗМІ не сходять чутки та припущення про важку хворобу, а то й смерть лідера КНДР. 66-річний Кім Чен Ір з 14 серпня не з'являвся на екранах телевізорів і на офіційних заходах.У Пхеньяні повідомлення про недугу вождя категорично спростовують, і як доказ цього стверджують, що Кім Чен Ір відвідав тиждень тому футбольний матч між студентськими командами. Хоча значно важливіші події, як от 60-річчя створення КНДР чи святкування річниці Компартії, лідер комуністичної країни все ж пропустив.