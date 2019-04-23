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      У ВРУ озвучили свою позицію щодо призупинення перейменування УПЦ МП

      2009 Читать новость на русском
      Верховна Рада
      Верховна Рада / 5.ua

      Парламент готовий доводити в суді правомірність закону про перейменування Української православної церкви Московського патріархату.

      Про це заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

      Читайте також: Суд призупинив перейменування УПЦ МП: реакція Православної церкви України

      Напередодні суд призупинив перейменування УПЦ МП. Феміда вважає, що зараз перейменування церкви нібито може привести до невиправданого втручання держави в діяльність релігійної організації.

      Парубій це рішення вважає абсурдним. Бо ухвалений парламентом закон не суперечить Конституції України.

      Закон про перейменування церкви Московського патріархату Верховна Рада ухвалила наприкінці 2018 року. Він зобов'язує Православну церкву Московського патріархату протягом 4 місяців вказати у назві свою приналежність до Російської православної церкви.

      Що відомо про призупинення перейменування УПЦ МП?

      Згідно з наказом Міністерства культури України від 25 січня 2019 року Київська митрополія УПЦ МП та низка інших церков мають внести зміни до своєї назви. Однак, у березні Київська Митрополія УПЦ МП подала позов до Міністерства культури України, аби скасувати цю вимогу, що задовольнив окружний адміністративний суд міста Києва.

      Наразі дія наказу Міністерства культури України призупинена. Ухвала є тимчасовою і триватиме доти, доки судове рішення по справі не набере законної сили. Скільки на це потрібно часу – точно невідомо.

      Як з’явилась Православна церква України? У жовтні 2018 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату дозволив Україні створити Єдину помісну церкву. 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Православну церкву УкраїниЇї предстоятелем став Епіфаній – митрополит Переяславський та Білоцерківський. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві. Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП.

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      Теги: Новини України УПЦ МП Православна церква України Андрій Парубій Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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