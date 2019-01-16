В ВСУ ответили на угрозы России "уничтожить армию Украины за считанные минуты"

Угрозы российских политиков и экспертов, которые звучат в адрес Украины о том, что РФ якобы может "уничтожить армию Украины за считанные минуты", не имеют под собой никаких оснований и являются исключительно пропагандистскими.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, передает пресс-служба Генштаба в Facebook.

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"Не имеет смысла реагировать на такие утверждения, которые имеют чисто пропагандистскую направленность. Если бы в РФ могли решить проблему Украины, как они ее видят, они бы это сделали. Они уже попробовали в 14-м году, и поняли, что не все так просто. Те события продемонстрировали устойчивость общества и напомнили, что в Украине есть большой исторический опыт борьбы с иностранными захватчиками", – отметил он.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что украинские военные ежегодно повышают свои способности и способны противостоять агрессии России.

В Кремле понимают – любое развитие вооруженной агрессии против Украины могло бы привести к большой крови, которая вряд ли нужна самому российскому обществу,

– убежден Муженко.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко рассказал, что нынешняя украинская армия была создана в чрезвычайно короткие сроки, и сегодня она способна конкурировать с войском страны-агрессора России, которая значительно ее превышает по численности.