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      У ЗСУ відповіли на погрози Росії "знищити армію України за лічені хвилини"

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      Погрози РФ "знищити армію України за лічені хвилини" – це пропаганда
      Погрози РФ "знищити армію України за лічені хвилини" – це пропаганда / 24 канал

      Погрози російських політиків та експертів, які лунають на адресу України про те, що РФ нібито може "знищити армію України за лічені хвилини", не мають під собою жодних підстав і є виключно пропагандистськими.

      Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко, передає прес-служба Генштабу в Facebook.

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      "Не має сенсу реагувати на такі твердження, які мають суто пропагандистську спрямованість. Якщо б у РФ могли вирішити проблему України, як вони її бачать, вони б це зробили. Вони вже спробували у 14-му році, і зрозуміли, що не все так просто. Ті події продемонстрували стійкість суспільства і нагадали, що в України є великий історичний досвід боротьби із іноземними загарбниками", – зазначив він.

      Головнокомандувач ЗСУ додав, що українські військові кожного року підвищують свої спроможності та здатні протситояти агресії Росії.

      У Кремлі розуміють – будь-який розвиток збройної агресії проти України міг би призвести до великої крові, яка навряд чи потрібна самому російському суспільству,
      – переконаний Муженко.

      Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко розповів, що нинішню українську армію було створено у надзвичайно короткі терміни, і сьогодні вона є здатною конкурувати з військом країни-агресора Росії, яке значно її перевищує за чисельністю.

      Теги: Збройні сили України Україна – Росія Новини Росії Російська пропаганда Віктор Муженко Новини України
      Джерело: 24 канал
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