У ЗСУ відповіли на погрози Росії "знищити армію України за лічені хвилини"

Погрози російських політиків та експертів, які лунають на адресу України про те, що РФ нібито може "знищити армію України за лічені хвилини", не мають під собою жодних підстав і є виключно пропагандистськими.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко, передає прес-служба Генштабу в Facebook.

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"Не має сенсу реагувати на такі твердження, які мають суто пропагандистську спрямованість. Якщо б у РФ могли вирішити проблему України, як вони її бачать, вони б це зробили. Вони вже спробували у 14-му році, і зрозуміли, що не все так просто. Ті події продемонстрували стійкість суспільства і нагадали, що в України є великий історичний досвід боротьби із іноземними загарбниками", – зазначив він.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що українські військові кожного року підвищують свої спроможності та здатні протситояти агресії Росії.

У Кремлі розуміють – будь-який розвиток збройної агресії проти України міг би призвести до великої крові, яка навряд чи потрібна самому російському суспільству,

– переконаний Муженко.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко розповів, що нинішню українську армію було створено у надзвичайно короткі терміни, і сьогодні вона є здатною конкурувати з військом країни-агресора Росії, яке значно її перевищує за чисельністю.