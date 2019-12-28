В Египте туристические автобусы врезались в грузовик: есть погибшие и пострадавшие – фото

В результате столкновения двух автобусов с грузовиком в восточной египетской провинции Суэц погибли 6 человек. Еще 24 пострадали, некоторые из них в критическом состоянии.

Авария произошла на дороге Сокна-Зафарана в провинции Суэц, об этом сообщает Egypt Independent.

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По словам собеседников, пострадали туристы из Индии и Малайзии. Среди погибших есть также египетской охранник. Автобусы ехали в Хургаду.

Шесть человек погибли и 24 пострадали в субботу в результате столкновения двух (туристических – ред.) автобусов с грузовиком на дороге Сокна-Зафарана в провинции Суэц,

– говорится в сообщении.

Издание отмечает, что несколько человек серьезно ранены, другие получили переломы, ушибы и царапины.



ДТП в Египте с туристами/ Источник: Egyptindependent.com

Сейчас прокуратура выясняет все обстоятельства смертельного ДТП. По данным местных СМИ, предварительная причина аварии – лопнула шина у грузовика.