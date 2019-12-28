В Египте туристические автобусы врезались в грузовик: есть погибшие и пострадавшие – фото
В результате столкновения двух автобусов с грузовиком в восточной египетской провинции Суэц погибли 6 человек. Еще 24 пострадали, некоторые из них в критическом состоянии.
Авария произошла на дороге Сокна-Зафарана в провинции Суэц, об этом сообщает Egypt Independent.
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По словам собеседников, пострадали туристы из Индии и Малайзии. Среди погибших есть также египетской охранник. Автобусы ехали в Хургаду.
Шесть человек погибли и 24 пострадали в субботу в результате столкновения двух (туристических – ред.) автобусов с грузовиком на дороге Сокна-Зафарана в провинции Суэц,
– говорится в сообщении.
Издание отмечает, что несколько человек серьезно ранены, другие получили переломы, ушибы и царапины.
ДТП в Египте с туристами/ Источник: Egyptindependent.com
Сейчас прокуратура выясняет все обстоятельства смертельного ДТП. По данным местных СМИ, предварительная причина аварии – лопнула шина у грузовика.