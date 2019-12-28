В Єгипті туристичні автобуси врізались у вантажівку: є загиблі й постраждалі – фото

Внаслідок зіткнення двох туристичних автобусів із вантажівкою в східній єгипетській провінції Суец загинуло 6 людей. Ще 24 – постраждали, дехто з них у критичному стані.

Аварія сталася на дорозі Сокна-Зафарана в провінції Суец, про це повідомляє Egypt Independent.

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За словами співрозмовників, постраждали туристи з Індії та Малайзії. Серед загиблих є також єгипетській охоронець. Автобуси їхали до Хургади.

Шестеро людей загинуло та 24 постраждали у суботу в результаті зіткнення двох (туристичних — ред.) автобусів із вантажівкою на дорозі Сокна-Зафарана в провінції Суец,

– мовиться у повдіомленні.

Видання зазначає, що кілька людей серйозно поранені, інші отримали переломи, удари і подряпини.



ДТП в Єгипті з туристами/ Джерело: Egyptindependent.com

Нині прокуратура встановлює усі обставини смертельної ДТП. За даними місцевих ЗМІ, попередня причина аварії – тріснула шина у вантажівки.