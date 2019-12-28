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      В Єгипті туристичні автобуси врізались у вантажівку: є загиблі й постраждалі – фото

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      В Єгипті туристичні автобуси зіткнулися з вантажівкою, є загиблі й постраждалі / Ілюстративне фото

      Внаслідок зіткнення двох туристичних автобусів із вантажівкою в східній єгипетській провінції Суец загинуло 6 людей. Ще 24 – постраждали, дехто з них у критичному стані.

      Аварія сталася на дорозі Сокна-Зафарана в провінції Суец, про це повідомляє Egypt Independent.

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      За словами співрозмовників, постраждали туристи з Індії та Малайзії. Серед загиблих є також єгипетській охоронець. Автобуси їхали до Хургади.

      Шестеро людей загинуло та 24 постраждали у суботу в результаті зіткнення двох (туристичних — ред.) автобусів із вантажівкою на дорозі Сокна-Зафарана в провінції Суец,
      – мовиться у повдіомленні.

      Видання зазначає, що кілька людей серйозно поранені, інші отримали переломи, удари і подряпини.

      ДТП в Єгипті з туристами
      ДТП в Єгипті з туристами/ Джерело: Egyptindependent.com

      Нині прокуратура встановлює усі обставини смертельної ДТП. За даними місцевих ЗМІ, попередня причина аварії – тріснула шина у вантажівки.

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      Теги: Новини України Новини політики Постраждалі Жертви Єгипет Аварії та ДТП
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