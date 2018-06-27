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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Запорожье 100 тысяч человек остались без электроэнергии

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В Запорожье 100 тысяч человек остались без электроэнергии
В Запорожье 100 тысяч человек остались без электроэнергии / www.xn-----7kcb

Около 100 тысяч человек остались без электроэнергии в Запорожье из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи мощностью 150 кВ.

Об этом сообщили в пресс-службе энергоснабжающей компании "Запорожьеоблэнерго".

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Отмечается, что во время грозы была повреждена высоковольтная линия электропередач, которая находится в совместном пользовании "Запорожьеоблэнерго" и "Днепрооблэнерго".

Поврежденный участок линии расположен в Днепропетровской области, но от нее заживлена ​​подстанция "Армалит" ПАО "Запорожьеоблэнерго", которая поставляет электроэнергию в большую часть Днепровского района города, расположенную на правом берегу Днепра: Бородинский и Осипенковский жилые массивы, поселка Верхняя Хортица и Большой Луг.

"Запорожьеоблэнерго" работает над созданием резервных схем питания, по которым планируют восстановить энергоснабжение района до конца среды. Ремонт на месте повреждения линии ведут сотрудники "Днепрооблэнерго".

Напомним, недавно в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 55 населенных пунктов в 5 областях Украины.

Теги: Новости Украины Электроэнергия Новости Запорожья
Источник: 24 Канал
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