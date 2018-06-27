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Телеканал новин 24 Новини Новини України

У Запоріжжі 100 тисяч людей залишилися без електроенергії

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У Запоріжжі 100 тисяч людей залишилися без електроенергії
У Запоріжжі 100 тисяч людей залишилися без електроенергії / www.xn-----7kcb

Близько 100 тисяч людей залишилися без електроенергії в Запоріжжі через аварію на високовольтній лінії електропередачі потужністю 150 кВ.

Про це повідомили в прес-службі енергопостачальної компанії "Запоріжжяобленерго".

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Зазначається, що під час грози було пошкоджено високовольтну лінію електропередач, яка перебуває у спільному користуванні "Запоріжжяобленерго" та "Дніпрообленерго".

Пошкоджена ділянка лінії розташована в Дніпропетровській області, але від неї заживлена підстанція "Армаліт" ПАТ "Запоріжжяобленерго", яка постачає більшу частину Дніпровського району міста, що розташована на правому березі Дніпра: Бородинський і Осипенківський житлові масиви, селища Верхня Хортиця і Великий Луг.

"Запоріжжяобленерго" працює над створенням резервних схем живлення, через які планують відновити енергопостачання району до кінця середи. Ремонт на місці пошкодження лінії ведуть співробітники "Дніпрообленерго".

Нагадаємо, нещодавно внаслідок ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 55 населених пунктів у 5 областях України.

 

Теги: Новини України Новини Запоріжжя Електроенергія
Джерело: 24 Канал
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