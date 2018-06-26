В Запорожье активисты вышли на флешмоб в честь Дня крымскотатарского флага

26 июня крымчане празднуют день своего флага. Это очень символично. Особенно сейчас, когда полуостров оккупирован и люди не могут поднять свой флаг над родной землей.

Именно поэтому по всей Украине проходят акции в поддержку крымских татар. Так, в Запорожье активисты вышли на флешмоб в центре города и почтили голубое знамя с золотой тамгой. Так, собственно, выглядит флаг крымских татар.

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Участники акции подняли главный атрибут на городском флагштоке рядом с государственным флагом Украины. А также развернули на площади огромное полотно.

Видео: в Запорожье отметили День крымскотатарского флага

К слову, с начала оккупации Крыма в Запорожскую область переехало около тысячи крымских семей. И поток переселенцев продолжается и сейчас, говорят в организации "КрымЅОЅ".

Поднятие флага крымских татар сегодня дает возможность запорожцам вспоминать, что Крым – часть Украины. И я уверен, что мы скоро вместе – и запорожцы и херсонцы, днепропетровцы – будем вместе поднимать этот же флаг в самом Крыму,

– сказал председатель Ассоциации национальных меньшинств Запорожской области Науфаль Хамдани.

Видео: в Запорожье отметили День крымскотатарского флага