У Запоріжжі активісти вийшли на флешмоб на честь Дня кримськотатарського прапора

26 червня кримчани святкують день свого прапора. Це дуже символічно. Особливо нині, коли півострів окупований і люди не можуть підняти свій стяг над рідною землею.

Саме тому по всій Україні відбуваються акції на підтримку кримських татар. Так, у Запоріжжі активісти вийшли на флешмоб у центрі міста і вшанували блакитне знамено із золотою тамгою. Так, власне, виглядає прапор кримських татар.

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Учасники акції підняли головний атрибут на міському флагштоку поруч із державним стягом України. А також розгорнули на майдані величезне полотно.

Відео: у Запоріжжі відзначили День кримськотатарського прапора

До слова, з початку окупації Криму до Запорізької області переїхало близько тисячі кримських родин. І потік переселенців триває і нині, кажуть в організації "КримSOS".

Підняття прапора кримських татар сьогодні дає можливість запорожцям згадувати, що Крим – частина України. І я впевнений, що ми скоро разом – і запорожці, і херсонці, дніпропетровці – будемо разом піднімати цей же прапор в самому Криму,

– сказав голова Асоціації національних меншин Запорізької області Науфаль Хамдані.

Відео: у Запоріжжі відзначили День кримськотатарського прапора