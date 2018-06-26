21:04
26 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
24°C 12°C
  • среда
    27°C 15°C
  • четверг
    25°C 20°C
  • пятница
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Болезнь дяди Вовы. Кадыров – кара Египта
Вєсті Кремля
23:27, 25 июня
Вести.UA. Августо Пиночет уже стучится в двери. У пиарщиков Порошенко кризис жанра
Вєсті.UA
20:12, 25 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, 23 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Запорожье лейтенант избил топором солдата: СМИ назвали неожиданную причину

83 Читати новину українською
В Запорожье лейтенант избил топором солдата
В Запорожье лейтенант избил топором солдата / Иллюстративное фото

В Запорожье в воинской части 3026 лейтенант избил топором солдата. Причиной агрессивного поступка лейтенанта стало то, что солдат, якобы, не знал истории Украины.

Об этом сообщает местное издание Gazeta.zp.ua.

Издание уточнило, что лейтенант требовал от очередного солдата в казарме отвечать на вопросы по истории Украины. Когда тот начал давать неправильные ответы, старший по званию вывернул солдату руку и начал наносить удары тыльной стороной топора по плечу мужчины.

Читайте также: На выезде из Кропивницкого сбили военного: парень несколько часов пролежал на солнце

Потерпевший обратился в милицию, дело было передано в суд.

Издание отмечает, что лейтенант был признан виновным и получил наказание в виде штрафа в размере 6800 гривен.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Вооруженные Силы Украины Новости Запорожья
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук