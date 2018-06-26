В Запорожье лейтенант избил топором солдата: СМИ назвали неожиданную причину

В Запорожье в воинской части 3026 лейтенант избил топором солдата. Причиной агрессивного поступка лейтенанта стало то, что солдат, якобы, не знал истории Украины.

Об этом сообщает местное издание Gazeta.zp.ua.

Издание уточнило, что лейтенант требовал от очередного солдата в казарме отвечать на вопросы по истории Украины. Когда тот начал давать неправильные ответы, старший по званию вывернул солдату руку и начал наносить удары тыльной стороной топора по плечу мужчины.

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Потерпевший обратился в милицию, дело было передано в суд.

Издание отмечает, что лейтенант был признан виновным и получил наказание в виде штрафа в размере 6800 гривен.