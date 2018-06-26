У Запоріжжі лейтенант побив сокирою солдата: ЗМІ назвали неочікувану причину

У Запоріжжі у військовій частині 3026 лейтенант побив сокирою солдата. Причиною агресивного вчинку лейтенанта стало те, що солдат, нібито, не знав історії України.

Про це повідомляє місцеве видання Gazeta.zp.ua.

Видання уточнило, що лейтенант вимагав від чергового солдата в казармі відповідати на питання з історії України. Коли той почав давати неправильні відповіді, старший за званням вивернув солдатові руку і почав завдавати ударів тильною стороною сокири по плечу чоловіка.

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Потерпілий звернувся до правоохоронців, справу було передано до суду.

Видання зазначає, що лейтенант був визнаний винним і отримав покарання у вигляді штрафу в розмірі 6800 гривень.