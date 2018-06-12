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В Запорожье маршрутка насмерть сбила 42-летнего пешехода

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В Запорожье маршрутка насмерть сбила 42-летнего пешехода
В Запорожье маршрутка насмерть сбила 42-летнего пешехода / Полиция Запорожья

В понедельник, 11 июня, водитель маршрутного такси в городе Запорожье совершил наезд на пешехода. В результате аварии 42-летний мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ЧП в Запорожье.

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Как сообщили правоохранители, около 13:00 водитель маршрутного такси "Merсedes-Benz" на улице Звенигородской в городе Запорожье сбил пешехода, который пересекал проезжую часть, после чего столкнулся со столбом электропередачи.

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Маршрутка попала в ДТП в Запорожье

По словам сотрудников полиции, в автобусе пассажиров не было.

Сейчас следователи открыли уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в этот же день в Запорожье произошла еще одно масштабное ДТП с участием легкового автомобиля марки "Volvo" и рейсового микроавтобуса. Автомобиль на большой скорости протаранил маршрутку, в результате этого транспортное средство перевернулось. Погибла пассажирка микроавтобуса, еще шесть человек попали в больницы.

Теги: Новости Украины Новости Запорожья Жертвы Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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