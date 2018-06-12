У Запоріжжі маршрутка на смерть збила 42-річного пішохода

У понеділок, 11 червня, водій маршрутного таксі в місті Запоріжжя скоїв наїзд на пішохода. В результаті аварії 42-річний чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

Про це повідомила прес-служба ГУ НП у Запоріжжі.

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Як повідомили правоохоронці, близько 13:00 водій маршрутного таксі "Merсedes-Benz" на вулиці Звенигородській в місті Запоріжжя збив пішохода, який перетинав проїжджу частину, після чого зіткнувся зі стовпом електропередачі.



Маршрутка потрапила у ДТП в Запоріжжі

За словами працівників поліції, в автобусі пасажирів не було.

Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у цей же день у Запоріжжі трапилась ще одна масштабна ДТП за участю легкового автомобіля марки "Volvo" та рейсового мікроавтобуса. Автівка на великій швидкості протаранила маршрутку, внаслідок цього транспортний засіб перевернувся. Пасажирка мікроавтобусу загинула, ще шестеро людей потрапили до лікарень.