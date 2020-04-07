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      В Запорожье мужчина устроил киносеансы на стене многоэтажки

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      Кінопоказ на будинку у Запоріжжі / Скриншот з відео

      В Хортицком районе житель одной из многоэтажек создал уличный кинотеатр. Из своего жилища человек показывает кинокомедии на стене соседнего дома.

      Для этого он на балконе установил мультимедийный проектор и звуковые колонки. А объявление о кино повесил в подъезде своего дома.

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      На такой киносеанс обратили внимание не только местные, но и прохожие. Саму идею Василий Бушаров заимствовал у итальянцев.

      Посмотрел, что итальянцы поют у себя на балконах. Я подозреваю, что мы не совсем созрели для этого. Но если к такому дойдет, то у нас есть балкон на внутреннем дворе. Думаю, сейчас правильно будет объединить всех какой-то хорошей комедией и поднять людям настроение,
      – рассказал Бушаров.

      Первый сеанс состоялся в понедельнике, 6 апреля 2020 года.


      Объявления о показе фильма на стене дома / Скриншот с видео

      Смотрите видео 24 канала, как мужчина обустроил кинотеатр:

       

       

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Кино Новости Запорожья
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