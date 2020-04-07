В Запорожье мужчина устроил киносеансы на стене многоэтажки

В Хортицком районе житель одной из многоэтажек создал уличный кинотеатр. Из своего жилища человек показывает кинокомедии на стене соседнего дома.

Для этого он на балконе установил мультимедийный проектор и звуковые колонки. А объявление о кино повесил в подъезде своего дома.

Читайте также В Запорожье закрыли остров Хортицу, но общественный транспорт работает

На такой киносеанс обратили внимание не только местные, но и прохожие. Саму идею Василий Бушаров заимствовал у итальянцев.

Посмотрел, что итальянцы поют у себя на балконах. Я подозреваю, что мы не совсем созрели для этого. Но если к такому дойдет, то у нас есть балкон на внутреннем дворе. Думаю, сейчас правильно будет объединить всех какой-то хорошей комедией и поднять людям настроение,

– рассказал Бушаров.

Первый сеанс состоялся в понедельнике, 6 апреля 2020 года.



Объявления о показе фильма на стене дома / Скриншот с видео

Смотрите видео 24 канала, как мужчина обустроил кинотеатр: