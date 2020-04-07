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      У Запоріжжі чоловік влаштував кіносеанси на стіні багатоповерхівки

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      Кінопоказ на будинку у Запоріжжі / Скриншот з відео

      В Хортицькому районі житель однієї з багатоповерхівок створив вуличний кінотеатр. Зі свого помешкання чоловік показує кінокомедії на стіні сусіднього дому.

      Для цього він на балконі встановив мультимедійний проєктор і звукові колонки. А оголошення про кіно повісив у під'їзді свого будинку.

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      На такий кіносеанс звернули увагу не лише місцеві, а й перехожі. Саму ідею Василь Бушаров запозичив у італійців.

      Подивився, що італійці співають у себе на балконах. Я підозрюю, що ми не зовсім дозріли для цього. Але якщо до такого дійде, то у нас є балкон на внутрішньому дворі. Гадаю, зараз правильно буде об'єднати всіх якоюсь доброю комедію і підняти людям настрій,
      – розповів Бушаров.

      Перший сеанс відбувся у понеділок, 6 квітня 2020 року.


      Оголошення про показ фільму на стіні будинку / Скриншот з відео

      Дивіться відео 24 каналу, як чоловік облаштував кінотеатр:

       

       

      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Кіно Новини Запоріжжя
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