У Запоріжжі чоловік влаштував кіносеанси на стіні багатоповерхівки

В Хортицькому районі житель однієї з багатоповерхівок створив вуличний кінотеатр. Зі свого помешкання чоловік показує кінокомедії на стіні сусіднього дому.

Для цього він на балконі встановив мультимедійний проєктор і звукові колонки. А оголошення про кіно повісив у під'їзді свого будинку.

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На такий кіносеанс звернули увагу не лише місцеві, а й перехожі. Саму ідею Василь Бушаров запозичив у італійців.

Подивився, що італійці співають у себе на балконах. Я підозрюю, що ми не зовсім дозріли для цього. Але якщо до такого дійде, то у нас є балкон на внутрішньому дворі. Гадаю, зараз правильно буде об'єднати всіх якоюсь доброю комедію і підняти людям настрій,

– розповів Бушаров.

Перший сеанс відбувся у понеділок, 6 квітня 2020 року.



Оголошення про показ фільму на стіні будинку / Скриншот з відео

Дивіться відео 24 каналу, як чоловік облаштував кінотеатр: