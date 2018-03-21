08:22
21 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-4°C
-2°C -7°C
  • четверг
    0°C -8°C
  • пятница
    1°C -14°C
  • суббота
    3°C -14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Униженный Путин. Пьяный пилот
Вєсті Кремля
23:28, 20 марта
Вести.UA. Савченко пугает.
Вєсті.UA
20:50, 20 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, сегодня
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018

В Запорожье нашли тонны человеческих останков и медицинского мусора (18+)

6 Читати новину українською
В Запорожье нашли кучу медицинских отходов
В Запорожье нашли кучу медицинских отходов / Скриншот из видео

В промышленной зоне Запорожья на заброшенных складах обнаружена свалка лекарственных отходов. Биоматериалы вместе с бинтами, ампулами и образцами анализов сохранялись там несколько месяцев.

Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что даже при минусовой температуры там чувствовался ужасный запах, который и привел работающих рядом людей к жуткой находке. Люди обнаружили, что в здании с выбитыми окнами без всякой охраны хранились медицинские инструменты и человеческие останки.

Читайте также: В России нашли мешок с человеческими конечностями (18+)

Видели руку, видели ногу – это то, что из пакетов выпало. Здесь бегают собаки, кошки – видно, это все разорвали,
– предположила жительница Запорожья Татьяна Крылова.

На место происшествия люди вызвали следственно-оперативную группу. Правоохранители опросили свидетелей – работников нескольких складов и небольших цехов рядом. Выяснилось, что территория принадлежит фирме, которая должна была вывозить отходы из медицинских учреждений Днепра и Запорожья.

По информации СБУ, всего на складе хранилось 4 тонны хлама. Среди находок – 1,5 тонны биологических отходов после операций, в частности, из учреждений, работающих с возбудителями туберкулеза. Еще 2,5 тонны – использованные медицинские инструменты. Среди них было также найдено оборудование, содержащее ртуть и тяжелые металлы.

В компании заверили, что давно бы вывезли отходы на утилизацию, но не могут этого сделать, поскольку накануне Нового года суд по представлению днепровских правоохранителей наложил арест на это имущество. Следовательно, отходы лежали на складе почти 2,5 месяца.

Мы не имели права ничего вывозить. Мы не знали вообще, в каком мире мы существуем, потому что в течение двух месяцев мы не подозреваемые, ни обвиняемые, ни свидетели – мы никто,
– объяснил ситуацию коммерческий директор "Муниципальной экологической компании" Владимир Андреев.

Отмечается, что суд отменил свое решение, и мусор начали вывозить. Очистить склад обещают к концу месяца, однако экоактивисты требуют от правоохранителей и властей объяснений, почему опасные отходы хранились в неприспособленном помещении и чем это грозит.

В облгосадминистрации уже пообещали проверку.

Теги: Жертвы СБУ Новости Запорожья Новости Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
сегодня, 08:01 Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
11
Монетизация льгот на проезд: заработает ли на практике?
20 марта, 21:01 Монетизация льгот на проезд: заработает ли на практике?
Катерина Петренко 468
Андрей Мандзий: На Олимпиаде в Сочи волновался за соседа, который помогал мне делать сани
20 марта, 20:02 Андрей Мандзий: На Олимпиаде в Сочи волновался за соседа, который помогал мне делать сани
Іван Вербицький 141
Как оформить биометрический паспорт ребенку в Украине: нюансы и различия
20 марта, 19:01 Как оформить биометрический паспорт ребенку в Украине: нюансы и различия
Яніна Ткачук 306
Цель обысков на
20 марта, 17:01 Цель обысков на "Новой почте" – посадить преступников или трясти бизнес?
Юрій Бутусов 1085
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук