У Запоріжжі знайшли тонни людських рештків та медичного сміття (18+)

У промисловій зоні Запоріжжя на закинутих складах виявлено звалище лікарських відходів. Біоматеріали разом із бинтами, ампулами та зразками аналізів зберігалися там кілька місяців.

Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що навіть за мінусової температури там відчувався жахливий сморід, який і навів людей, що працюють поряд, на моторошну знахідку. Люди виявили, що в будівлі із вибитими вікнами без жодної охорони зберігалися медичні інструменти і людські рештки.

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Бачили руку, бачили ногу – це те, що з пакетів випало. Тут бігають собаки, кішки – видно, це все розірвали,

– припустила жителька Запоріжжя Тетяна Крилова.

На місце події люди викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці опитали свідків – працівників кількох складів та невеличких цехів поряд. З’ясувалося, що територія належить фірмі, яка повинна була вивозити відходи з медичних закладів Дніпра та Запоріжжя.

За інформацією СБУ, загалом на складі зберігалися 4 тонни непотребу. Серед знахідок – 1,5 тонни біологічних відходів після операцій, зокрема, з закладів, які працюють зі збудниками туберкульозу. Ще 2,5 тонни – використані медичні інструменти. Серед них було також знайдено обладнання, що містить ртуть та важкі метали.

У компанії запевнили, що давно б вивезли відходи на утилізацію, але не можуть цього зробити, оскільки напередодні Нового року суд за поданням дніпровських правоохоронців наклав арешт на це майно. Відтак, відходи лежали на складає майже 2,5 місяці.

Ми не мали права нічого вивозити. Ми не знали взагалі, на якому світі ми існуємо, тому що протягом двох місяців ми не підозрювані, ні обвинувачені, ні свідки – ми ніхто,

– пояснив ситуацію комерційний директор "Муніципальної екологічної компанії" Володимир Андреєв.

Зазначається, що суд скасував своє рішення, і сміття почали вивозити. Очистити склад обіцяють до кінця місяця, проте екоактивісти вимагають від правоохоронців та влади пояснень, чому небезпечні відходи зберігалися у непристосованому приміщенні і чим це загрожує.

В облдержадміністрації вже пообіцяли перевірку.