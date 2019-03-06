В Запорожье неизвестные напали на экс-руководителя антикоррупционной комиссии ОГА

Четверо неизвестных избили и ограбили мужчину возле его дома. Полицию сообщили об инциденте медики, к которым попал пострадавший.

Предварительно врачи диагностировали у экс-главы Антикоррупционной комиссии ОГА перелом костей черепа и госпитализировали его в реанимацию, отметили в пресс-службе Нацполиции.

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Злоумышленники нанесли мужчине многочисленные удары по голове, а также похитили у него сумку.

На место происшествия сразу выехали кинологи, эксперты-криминалисты и руководство полиции в Запорожской области. Оперативники проверяют возможные версии совершения преступления и разыскивают нападавших.

В полиции уже открыли уголовное производство по статьям о разбое и покушении на убийство.