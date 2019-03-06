У Запоріжжі невідомі напали на екс-керівника антикорупційної комісії ОДА

Четверо невідомих побили та пограбували чоловіка біля його будинку. Поліцію повідомили про інцидент медики, до яких потрапив потерпілий.

Попередньо лікарі діагностували у екс-голови антикорупційної комісії ОДА перелам кісток черепу й госпіталізували його до реанімації, зазначили у прес-службі Нацполіції.

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Зловмисники завдали чоловіку численні удари по голові, а також викрали у нього сумку.

На місце події одразу виїхали кінологи, експерти-криміналісти та керівництво поліції в Запорізькій області. Оперативники перевіряють можливі версії вчинення злочину та розшукують нападників.

У поліції вже відкрили кримінальне провадження за статтями про розбій та замах на вбивство.