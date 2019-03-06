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      У Запоріжжі невідомі напали на екс-керівника антикорупційної комісії ОДА

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      Фото з місця події
      Фото з місця події / npu.gov.ua

      Четверо невідомих побили та пограбували чоловіка біля його будинку. Поліцію повідомили про інцидент медики, до яких потрапив потерпілий.

      Попередньо лікарі діагностували у екс-голови антикорупційної комісії ОДА перелам кісток черепу й госпіталізували його до реанімації, зазначили у прес-службі Нацполіції.

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      Зловмисники завдали чоловіку численні удари по голові, а також викрали у нього сумку. 

      На місце події одразу виїхали кінологи, експерти-криміналісти та керівництво поліції в Запорізькій області. Оперативники перевіряють можливі версії вчинення злочину та розшукують нападників.

      У поліції вже відкрили кримінальне провадження за статтями про розбій та замах на вбивство.

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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
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