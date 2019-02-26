У Запоріжжі сталася потрійна ДТП за участю поліцейських
У Запоріжжі правоохоронці намагалися наздогнати маршрутку та втрапили в аварію і розтрощили поліцейський Prius.
Патруль виїхав на перехрестя, де зіткнувся з лековим авто, повідомляє прес-служба Нацполіції.
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Від зіткнення машину поліцейських відкинуло на зустрічну смугу, де вона протаранила іще один автомобіль. Зупинити маршрутку так і не вдалося. Патрульні зазнали тілесних ушкоджень.
Фото ДТП
Фото ДТП
Напередодні на Київщині поліцейський Mitsubishi, який їхав на великій швидкості, ймовірно на виклик, врізався у Seat. А той, у результаті удару зіткнувся з іще одним автомобілем. Поліцейська машина вилетіла на тротуар та протаранила стіну крамниці.
Джерело: 24 Канал
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