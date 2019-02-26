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      В Запорожье произошло тройное ДТП с участием полицейских

      18 Читати новину українською
      Тройное ДТП в Запорожье
      Тройное ДТП в Запорожье

      В Запорожье правоохранители пытались догнать маршрутку, но попали в аварию и разбили полицейский Prius.

      Патруль выехал на перекресток, где столкнулся с лековым авто, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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      От столкновения машину полицейских отбросило на встречную полосу, где она протаранила еще один автомобиль. Остановить маршрутку так и не удалось. Патрульные получили телесные повреждения.

      аварії та дтп Запоріжжя
      Фото ДТП

      аварії та дтп Запоріжжя
      Фото ДТП

      Накануне на Киевщине полицейский Mitsubishi, который ехал на большой скорости, вероятно на вызов, врезался в Seat. А тот, в результате удара столкнулся с еще одним автомобилем. Полицейская машина вылетела на тротуар и протаранила стену магазина.

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      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Полиция Новости Запорожья
      Источник: 24 Канал
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