В Запорожье ограничили движение транспорта из-за непогоды: карта

В Запорожской области 10 января частично ограничено движение большегрузного транспорта из-за непогоды. Ограничения движения действуют с 20:00.

Об этом информирует пресс-служба "Укравтодора".

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В частности, с 20:00 ограничения действуют на участках автомобильных дорог государственного значения:

Т-08-19 Бильмак – /М-14/, С км 0 + 000-км 51 + 015 в Бильмакском и Бердянском районах (участок города Бильмак – до А/д М-14)



М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск (на Таганрог) км 574+086 - км 604+086 в Бердянском районе (участок Осипенко – граница Донецкой области)



​Н-08 Борисполь – Днепр–Запорожье (через Кременчуг) Пологовский, Бильмацкий, Розовский районы км 604+223 – км 667+089.

Как отмечается, на других дорогах государственного значения проезд обеспечен.

На дорогах сейчас работает более 830 сотрудников облавтодоров и подрядных организаций. Привлечено 630 единиц техники.