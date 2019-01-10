23:19
10 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Нелепый бунт под носом у Путина. Снег как деликатес в России
      Вєсті Кремля
      21:24, сегодня
      Вести.UA Почему чиновники едят деньги. Сумасшедшая реакция Анны Герман на Томос
      Вєсті.UA
      20:04, сегодня
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС

      В Запорожье ограничили движение транспорта из-за непогоды: карта

      18 Читати новину українською
      В Запорожской области из-за непогоды ограничили движение транспорта
      В Запорожской области из-за непогоды ограничили движение транспорта / Иллюстративное фото

      В Запорожской области 10 января частично ограничено движение большегрузного транспорта из-за непогоды. Ограничения движения действуют с 20:00.

      Об этом информирует пресс-служба "Укравтодора".

      Читайте также: Украину накроют сильные снегопады и метели: перечень областей

      В частности, с 20:00 ограничения действуют на участках автомобильных дорог государственного значения:

      Т-08-19 Бильмак – /М-14/, С км 0 + 000-км 51 + 015 в Бильмакском и Бердянском районах (участок города Бильмак – до А/д М-14)

      М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск (на Таганрог) км 574+086 - км 604+086 в Бердянском районе (участок Осипенко – граница Донецкой области)

      ​Н-08 Борисполь – Днепр–Запорожье (через Кременчуг) Пологовский, Бильмацкий, Розовский районы км 604+223 – км 667+089.

      Как отмечается, на других дорогах государственного значения проезд обеспечен.

      На дорогах сейчас работает более 830 сотрудников облавтодоров и подрядных организаций. Привлечено 630 единиц техники.

       

      Теги: Новости Украины Новости Запорожья Дороги Непогода в Украине Укравтодор
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 10 января: официальный глава "Укрзализныци", вести от пропавшего в горах туриста
      сегодня , 22:08 Главные новости 10 января: официальный глава "Укрзализныци", вести от пропавшего в горах туриста
      115
      "Нежданий" бізнес: історія фермера, який вкладає в овочі все до копійки
      сегодня , 22:00 "Нежданий" бізнес: історія фермера, який вкладає в овочі все до копійки
      Ukrainer 638
      Изнасилования в Украине: статистика в инфографике
      сегодня , 21:30 Изнасилования в Украине: статистика в инфографике
      332
      Секс и школа: почему важно учить "этому"
      сегодня , 20:44 Секс и школа: почему важно учить "этому"
      Яніна Ткачук 183
      Выборы президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации
      сегодня , 19:01 Выборы президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации
      Інна Жолобович 177
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Нардеп поделился свежими подробностями о формировании коалиции
       9 апреля 2016 , 23:41
      В Карпатах нашли тело одного из заблудившихся в Рождественскую ночь туристов
       7 января , 12:46
      Тренер Манчестер Сити высоко оценил работу наставника Шахтера
       23 октября 2018 , 10:52
      Умер легендарный игрок Карпат, который выигрывал Кубок СССР-1969
       5 декабря 2018 , 14:06
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук