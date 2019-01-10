На Запоріжжі обмежили рух транспорту через негоду: карта

У Запорізькій області, 10 січня частково обмежений рух великовагового транспорту через негоду. Обмеження руху діють з 20:00.

Про це інформує прес-служба "Укравтодору".

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Зокрема, з 20:00 обмеження діють на ділянках автомобільних доріг державного значення:

Т-08-19 Більмак – /М-14/, з км 0+000 – км 51+015 у Більмацькому та Бердянському районах (ділянка міста Більмак – до а/д М-14)



М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (на Таганрог) км 574+086 - км 604+086 у Бердянському районі (ділянка Осипенко – межа Донецької області)



​Н-08 Бориспіль – Дніпро-Запоріжжя (через Кременчук) Пологівськии, Більмацький, Розівський райони км 604+223 – км 667+089.

Як зазначається, на інших дорогах державного значення проїзд забезпечений.

На дорогах наразі працює понад 830 співробітників облавтодорів та підрядних організацій. Залучено 630 одиниць техніки.