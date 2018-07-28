В Запорожье произошло ужасное ДТП, два человека погибли, много раненых: фото

В Запорожье произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей Ford, в результате которого погибли двое человек, еще пятеро получили повреждения и были госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

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27 июля около 21:50 водитель автомобиля Ford Fiestа на улице Прибрежная автомагистраль, выполняя маневр разворота, не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с автомобилем Ford Sierra, который двигался по встречному направлению. В результате аварии погибли двое человек – женщина-водитель и пассажир автомобиля Ford Fiesta, жители Запорожья 1941 и 1943 годов рождения,

– говорится в сообщении.

Также, с травмами в больницу был доставлен водитель 1983 года рождения автомобиля Ford Sierra и четверо его пассажиров – мужчины, 1960, 1988, 1960, 1997 и 1995 годов рождения. В частности, четверым пострадавшим оказали медицинскую помощь, а молодого человека 1995 года рождения госпитализировали в больницу.

По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.