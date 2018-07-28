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У Запоріжжі сталася жахлива ДТП, двоє людей загинуло, багато поранених: фото

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У Запоріжжі сталася смертельна аварія
У Запоріжжі сталася смертельна аварія / zp.npu.gov.ua

У Запоріжжі сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів Ford, внаслідок якої загинули двоє осіб, ще п'ятеро отримали пошкодження і були госпіталізовані.

Про це повідомляє прес-служба поліції Запорізької області.

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27 липня близько 21:50 водій автомобіля Ford Fiestа на вулиці Прибережна автомагістраль, виконуючи маневр розвороту, не надала перевагу в русі та допустила зіткнення з автомобілем Ford Sierra, який рухався в зустрічному напрямку. Внаслідок аварії загинули двоє осіб – жінка-водій й пасажир автомобіля Ford Fiesta, мешканці Запоріжжя 1941 та 1943 років народження,
– йдеться у повідомленні. 

Також, з травмами до лікарні був доставлений водій 1983 року народження автомобіля Ford Sierra та четверо його пасажирів – чоловіки, 1960, 1988, 1960, 1997 та 1995 років народження. Зокрема, чотирьом постраждалим надали медичну допомогу, а молодика 1995 року народження госпіталізували до лікарні.

За фактом ДТП правоохоронці відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.


На Запоріжжі сталася смертельна ДТП

Теги: Новини України Жертви Аварії та ДТП Новини Запоріжжя Поліція
Джерело: 24 Канал
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