В Запорожье село на мель судно: подробности инцидента

22 ноября вблизи городского пляжа Запорожья село на мель судно "Орель-3", которое направлялось в Грецию. Спасатели начали откачивать из него воду.

Об этом информирует местное издание 061.ua.

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Утром в Запорожье в районе центрального пляжа аварийную посадку на мель осуществило судно "Орель-3". Оно получило пробоину носовой части,

– говорится в сообщении.

Около полудня на помощь "Орель-3" подошел буксир. В то же время из судна начали откачивать воду.

В реестре судоходства Украины указано, что "Орель-3" приписан в Херсонском порту. Где будет проходить ремонт и при каких обстоятельствах была получена пробоина – пока не понятно.



"Орель-3" село на мель в Запорожье

Известно, что судно перевозило металл и направлялось из Запорожья в Грецию.



Из "Орель-3" откачивают воду

Напомним, 19 ноября в мощный шторм возле берегов Одессы попал буксир "Параллель". Судно подало сигнал о спасении. На следующий день стало известно о том, что экипаж перед обращением к спасателям, отцепил от буксира баржу с огромной партией контрабанды – 5 миллионов пачек сигарет. Товар следовал из России, его хотели перевезти через границу с ЕС.