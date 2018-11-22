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      В Запорожье село на мель судно: подробности инцидента

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      Судно "Орель-3", которое село на мель в Запорожье
      Судно "Орель-3", которое село на мель в Запорожье / 061.ua

      22 ноября вблизи городского пляжа Запорожья село на мель судно "Орель-3", которое направлялось в Грецию. Спасатели начали откачивать из него воду.

      Об этом информирует местное издание 061.ua.

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      Утром в Запорожье в районе центрального пляжа аварийную посадку на мель осуществило судно "Орель-3". Оно получило пробоину носовой части,
      – говорится в сообщении.

      Около полудня на помощь "Орель-3" подошел буксир. В то же время из судна начали откачивать воду.

      В реестре судоходства Украины указано, что "Орель-3" приписан в Херсонском порту. Где будет проходить ремонт и при каких обстоятельствах была получена пробоина – пока не понятно.

       


      "Орель-3" село на мель в Запорожье

      Известно, что судно перевозило металл и направлялось из Запорожья в Грецию.

      аварія судно водний транспорт Запоріжжя
      Из "Орель-3" откачивают воду

      Напомним, 19 ноября в мощный шторм возле берегов Одессы попал буксир "Параллель". Судно подало сигнал о спасении. На следующий день стало известно о том, что экипаж перед обращением к спасателям, отцепил от буксира баржу с огромной партией контрабанды – 5 миллионов пачек сигарет. Товар следовал из России, его хотели перевезти через границу с ЕС.

      Теги: Новости Украины Водный транспорт Новости Запорожья
      Источник: 24 Канал
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