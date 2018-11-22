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      У Запоріжжі сіло на мілину судно: подробиці інциденту

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      Судно "Орель-3", яке сіло на мілину у Запоріжжі
      Судно "Орель-3", яке сіло на мілину у Запоріжжі / 061.ua

      22 листопада поблизу міського пляжу Запоріжжя сіло на мілину судно "Орель-3", яке прямувало у Грецію. Рятувальники почали відкачувати із нього воду.

      Про це інформує місцеве видання 061.ua.

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      Вранці в Запоріжжі в районі центрального пляжу, аварійну посадку на мілину здійснило судно "Орель-3". Воно отримало пробоїну носової частини,
      – йдеться у повідомленні.

      Близько полудня на допомогу "Орель-3" підійшов буксир. У той же час із судна почали відкачувати воду.

      У реєстрі судноплавства України зазначено, що "Орель-3" приписаний у Херсонському порту. Де буде проходити ремонт і за яких обставинах була отримана пробоїна – поки не зрозуміло. 


      "Орель-3" сіло на мілину у Запоріжжі

      Відомо, що судно перевозило метал та прямувало із Запоріжжя в Грецію.

      аварія судно водний транспорт Запоріжжя
      З "Орель-3" відкачують воду

      Нагадаємо, 19 листопада у потужний шторм поблизу берегів Одеси потрапив буксир "Паралель". Судно подало сигнал про порятунок. Наступного дня стало відомо про те, що екіпаж перед зверненням до рятувальників, відчепив від буксира баржу із величезною партією контрабанди – 5 мільйонів пачок сигарет. Товар прямував із Росії, його хотіли перевезти через кордон із ЄС.

      Теги: Новини України Водний транспорт Новини Запоріжжя
      Джерело: 24 Канал
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