В Запорожье трамвай на скорости протаранил маршрутку с пассажирами: видео
В среду, 21 ноября, в Запорожье трамвай влетел в маршрутку Mercedes Sprinter. К счастью, никто не погиб, однако пять человек оказались в больнице.
ДТП произошло в Шевченковском районе на пересечении улицы Героев 55-й бригады и проспекта Моторостроителей, пишет "Интерфакс-Украина".
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По вызову на место происшествия прибыли медики, полиция и спасатели. Сотрудники ГСЧС смыли топливо, которое разлилось по проезжей части из маршрутки.
Видео: трамвай влетел в маршрутку в Запорожье
По сообщениям очевидцев, у трамвая отказали тормоза.
С какими травмами госпитализировали пострадавших и в каком состоянии они находятся, пока неизвестно.
Источник: 24 Канал
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