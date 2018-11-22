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      В Запорожье трамвай на скорости протаранил маршрутку с пассажирами: видео

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      Трамвай влетел в маршрутку в Запорожье
      Трамвай влетел в маршрутку в Запорожье / zanoza-news.com

      В среду, 21 ноября, в Запорожье трамвай влетел в маршрутку Mercedes Sprinter. К счастью, никто не погиб, однако пять человек оказались в больнице.

      ДТП произошло в Шевченковском районе на пересечении улицы Героев 55-й бригады и проспекта Моторостроителей, пишет "Интерфакс-Украина".

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      По вызову на место происшествия прибыли медики, полиция и спасатели. Сотрудники ГСЧС смыли топливо, которое разлилось по проезжей части из маршрутки.

      Видео: трамвай влетел в маршрутку в Запорожье

      По сообщениям очевидцев, у трамвая отказали тормоза.

      С какими травмами госпитализировали пострадавших и в каком состоянии они находятся, пока неизвестно. 

       
      Теги: Новости Украины Транспорт Аварии и ДТП Новости Запорожья
      Источник: 24 Канал
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