У Запоріжжі трамвай на швидкості протаранив маршрутку з пасажирами: відео
У середу, 21 листопада, у Запоріжжі трамвай влетів у маршрутку Mercedes Sprinter. На щастя, ніхто не загинув, проте п'ятеро людей опинились в лікарні.
ДТП сталось у Шевченківському районі на перетині вулиці Героїв 55-ї бригади і проспекту Моторобудівників, пише "Інтерфакс-Україна".
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За викликом на місце події прибули медики, поліція та рятувальники. Співробітники ДСНС змили паливо, яке розлилося проїжджою частиною з маршрутки.
Відео: трамвай влетів у маршрутку у Запоріжжі
За повідомленнями очевидців, у трамвая відмовили гальма.
З якими травмами госпіталізували постраждалих і в якому стані вони перебувають – наразі невідомо.
Джерело: 24 Канал
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