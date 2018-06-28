В Запорожье во время очистки выгребной ямы погибли два человека

В среду, 27 июня, в поселке Таврическое Запорожской области во время проведения очистных работ в выгребной яме погибли двое мужчин – 46 и 31 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Отмечается, что в 19:30 в Службу спасения поступило сообщение о несчастном случае. На территории частного дома по улице Молодежная мужчина застрял в выгребной яме.

Как выяснилось, мужчина, которого наняли чистить выгребную яму, спустился и ему стало плохо, он начал терять сознание, ему пытались помочь еще двое ребят, которые полезли в яму и потеряли сознание,

– говорится в сообщении.

До прибытия спасателей соседям удалось вытащить двоих ребят из ямы, однако один из них в возрасте 31 года, был уже мертв. Спасатели достали из выгребной ямы тело 46 летнего мужчины.

Спасенный 24-летний парень сейчас находится в районной больнице, где получает необходимую помощь.