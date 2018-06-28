На Запоріжжі під час очищення вигрібної ями загинуло двоє людей

У середу, 27 червня, в селищі Таврійське Запорізької області під час проведення очисних робіт у вигрібній ямі загинуло двоє чоловіків – 46 та 31 років.

Про це повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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Зазначається, що о 19:30 до Служби порятунку надійшло повідомлення про нещасний випадок. На території приватного будинку по вулиці Молодіжна чоловік застряг у вигрібній ямі.

Як з’ясувалося, чоловік, якого найняли чистити вигрібну яму, спустився тайому стало зле, він почав втрачати свідомість, йому намагались допомогти ще двоє хлопців, які полізли в яму та втратили свідомість,

– йдеться у повідомленні.

До прибуття рятувальників сусідам вдалося витягнути двох хлопців з ями, однак один з них, віком 31 рік, був уже мертвий. Рятувальники дістали з вигрібної ями тіло 46 річного чоловіка

Врятований 24 річний хлопець наразі перебуває у районній лікарні, де отримує необхідну допомогу.