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      В Запорожье вор спрятался от полицейских в холодильнике: фото

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      В Запорожье вор спрятался от полицейских в холодильнике
      В Запорожье вор спрятался от полицейских в холодильнике / npu.gov.ua

      В Запорожье местный житель решил незаконно проникнуть в помещение магазина. Полиция его задержала.

      32-летний мужчина разбил окно, чтобы проникнуть в помещение, сообщили в полиции.

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      Поскольку магазин был оборудован охранной сигнализацией, то полиция сразу же получила сигнал и приехала на место происшествия. Правоохранители осмотрели помещение. Впоследствии они нашли злоумышленника, который спрятался в холодильнике.

      запоріжжя холодильник крадій поліція
      Злоумышленник разбил окно в магазине

      План мужчины провалился, поэтому полицейские задержали его.

      Сейчас задержанный передан сотрудникам Шевченковского отделения полиции для проведения проверки и решения вопроса о правовой квалификации действий.

      Недавно в Киеве также произошел курьезный случай: мужчина попытался украсть шоколадных яиц Kinder с 7 тысяч гривен в одном из торговых центров. "Сладкого" вора задержала охрана торгового зала.

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      Теги: Новости Украины Полиция Новости Запорожья Курьезные новости
      Источник: 24 канал
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