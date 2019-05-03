В Запорожье вор спрятался от полицейских в холодильнике: фото

В Запорожье местный житель решил незаконно проникнуть в помещение магазина. Полиция его задержала.

32-летний мужчина разбил окно, чтобы проникнуть в помещение, сообщили в полиции.

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Поскольку магазин был оборудован охранной сигнализацией, то полиция сразу же получила сигнал и приехала на место происшествия. Правоохранители осмотрели помещение. Впоследствии они нашли злоумышленника, который спрятался в холодильнике.



Злоумышленник разбил окно в магазине

План мужчины провалился, поэтому полицейские задержали его.

Сейчас задержанный передан сотрудникам Шевченковского отделения полиции для проведения проверки и решения вопроса о правовой квалификации действий.

Недавно в Киеве также произошел курьезный случай: мужчина попытался украсть шоколадных яиц Kinder с 7 тысяч гривен в одном из торговых центров. "Сладкого" вора задержала охрана торгового зала.