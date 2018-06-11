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В Запорожье задержали дезертира из Крыма

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Работники правоохранительных органов задержали крымчанина-дезертира
Работники правоохранительных органов задержали крымчанина-дезертира / asiaplustj.info

Правоохранители задержали в Запорожье бывшего военнослужащего Вооруженных сил Украины, который находился в розыске. Он не вышел с полуострова после его оккупации Российской Федерацией.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в АР Крым и городе Севастополе на своей странице в Facebook

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Бывшему военному ВСУ грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

7 июня в городе Запорожье был задержан гражданин, который подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 407 УК Украины (самовольное оставление воинской части или места службы, а также неявка вовремя на службу без уважительных причин, совершенные в условиях военного состояния или в боевой обстановке, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет),
– говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный проходил военную службу в АР Крым, но после оккупации Крыма не прибыл в материковую часть Украины для прохождения дальнейшей службы и находился в розыске.

Военная прокуратура Одесского гарнизона южного региона Украины составила протокол задержания в соответствии с требованиями статьи 208 УПК Украины. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания ГУНП в Одесской области.

Напомним, вечером 21 ноября появилась информация о задержании на админгранице с оккупированным Крымом двух военнослужащих-дезертиров Вооруженных Сил Украины.

В России утверждают, что военнослужащих через подставных лиц выманили на территорию Украины "якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в учебных заведениях Украины". Сразу после пересечения админграницы их задержали.

Военными-предателями оказались Александр Баранов и Максим Одинцов. Они служили в воинской части №1100, которая была штурмом взята 22 марта 2014 года.

Суд для обоих уже избрал меру пресечения.

Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Вооруженные Силы Украины Новости Запорожья Новости Крыма Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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