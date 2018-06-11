У Запоріжжі затримали дезертира з Криму

Правоохоронці затримали у Запоріжжі колишнього військовослужбовця Збройних сил України, що перебував у розшуку. Він не вийшов з півострова після його окупації Російською Федерацією.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Національної поліції в АР Крим і місті Севастополі на своїй сторінці у Facebook.

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Колишньому військовому ЗСУ загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років.

7 червня у місті Запоріжжя було затримано громадянина, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 407 КК України (самовільне залишення військової частини або місця служби, а також нез’явлення вчасно на службу без поважних причин, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, що карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років),

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що затриманий проходив військову службу в АР Крим, але після окупації Криму не прибув до материкової частини України для проходження подальшої служби та перебував у розшуку.

Військова прокуратура Одеського гарнізону південного регіону України склала протокол затримання згідно вимог статті 208 КПК України. Наразі підозрюваний перебуває у ізоляторі тимчасового тримання ГУНП в Одеській області.

Нагадаємо, ввечері 21 листопада з'явилась інформація про затримання на адмінкордоні з окупованим Кримом двох військовослужбовців-дезертирів Збройних Сил України.



У Росії стверджують, що військовослужбовців через підставних осіб виманили на територію України "нібито для передачі їм завірених документів, що підтверджують отримання вищої освіти у навчальних закладах України". Одразу після перетину адмінмежі їх затримали.



Військовими-зрадниками виявились Олександр Баранов і Максим Одинцов. Вони служили у військовій частині №1100, яка була штурмом взята 22 березня 2014 року.



Суд для обох вже обрав запобіжний захід.