В Запорожской области мужчина убил и поджег тела двух женщин

В Запорожской области мужчина из-за ссоры убил двух женщин. А чтобы скрыть убийство злоумышленник поджёг их тела на свалке.

Обгоревшие тела женщин нашли на мусорной свалке в Ореховском районе Запорожья, сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

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23 февраля местный житель обратился в полицию и сообщил, что его мать и жена ушли из дома и до сих пор не вернулись. В тот же день на местной свалке нашли обгоревшие тела.

По данным правоохранителей, тела принадлежат пропавшим женщинам.

Также в полиции рассказали, что женщины и их односельчанин собирали металлолом на свалке. Они начали ссориться и мужчина ударил по голове топором молодую женщину. Затем злоумышленник решил избавиться свидетеля и убил пожилую женщину. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджег тела убитых.

Правоохранители задержали подозреваемого в двойном убийстве. Мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы, или пожизненное заключение.