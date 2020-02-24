15:07
24 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВІ САНЖАРИ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Куди поділись путінські бабки. Російські ветерани стали мандрівниками
      Вєсті Кремля
      13:44, 22 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Екстрасенси врятують від коронавірусу. Путінські байки
      Вєсті.UA
      17:39, 22 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      НОВІ САНЖАРИ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020

      На Запоріжжі чоловік убив та підпалив тіла двох жінок

      -
      Через сварку чоловік вбив двох жінок та підпалив їх тіла / v.if.ua

      У Запорізькій області чоловік через сварку вбив двох жінок. А щоб приховати вбивство зловмисник підпалив їх тіла на сміттєзвалищі.

      Обгорілі тіла жінок знайшли на сміттезвалищі Оріхівському районі Запоріжжя, повідомляє пресслужба поліції Запорізької області.

      Читайте також: На Чернігівщині матір знайшла повішеним 5-річного хлопчика

      23 лютого місцевий житель звернувся до поліції та повідомив, що його мати та дружина пішли з дому й досі не повернулись. Того ж дня на місцевому звалищі знайшли обгорілі тіла.

      За даними правоохоронців, тіла належать зниклим жінкам.

      Також у поліції розповіли, що жінки та їх односелець збирали металобрухт на звалищі. Вони почали сваритись і чоловік вдарив по голові сокирою молоду жінку. Потім зловмисник вирішив позбутися свідка і вбив старшу жінку. Щоб приховати сліди злочину, чоловік підпалив тіла вбитих.

      Правоохоронці затримали підозрюваного в подвійному вбивстві. Чоловікові загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі, або довічне ув’язнення.

      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінальні новини Новини Запоріжжя Кримінал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Неонацистський тероризм оживає в Німеччині
      Борис Немировський
      сьогодні , 12:00 Апокаліпсис переноситься
      Михайло Дубинянський
      сьогодні , 12:00 Власний номер у 5-зірковому готелі: як одночасно відпочивати і заробляти на нерухомості
      сьогодні , 11:33 Афіша Києва на тиждень: куди піти 24 лютого — 1 березня
      Ліза Астахова
      сьогодні , 08:40 Чи зможе Україна наздогнати Польщу?
      Анатолій Амелін
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук