На Запоріжжі чоловік убив та підпалив тіла двох жінок

У Запорізькій області чоловік через сварку вбив двох жінок. А щоб приховати вбивство зловмисник підпалив їх тіла на сміттєзвалищі.

Обгорілі тіла жінок знайшли на сміттезвалищі Оріхівському районі Запоріжжя, повідомляє пресслужба поліції Запорізької області.

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23 лютого місцевий житель звернувся до поліції та повідомив, що його мати та дружина пішли з дому й досі не повернулись. Того ж дня на місцевому звалищі знайшли обгорілі тіла.

За даними правоохоронців, тіла належать зниклим жінкам.

Також у поліції розповіли, що жінки та їх односелець збирали металобрухт на звалищі. Вони почали сваритись і чоловік вдарив по голові сокирою молоду жінку. Потім зловмисник вирішив позбутися свідка і вбив старшу жінку. Щоб приховати сліди злочину, чоловік підпалив тіла вбитих.

Правоохоронці затримали підозрюваного в подвійному вбивстві. Чоловікові загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі, або довічне ув’язнення.