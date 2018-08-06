В Запорожской области в грузовом поезде нашли ящики с боеприпасами: фото
В Запорожье, в Бильмацком районе, полицейские изъяли гранаты, запалы, патроны и дымовые шашки. Все эти боеприпасы правоохранители нашли в вагоне грузового поезда.
Об этом информирует пресс-центр Нацполиции Запорожской области.
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3 августа работниками Бильмацкого отделения полиции совместно с работниками станции "Камыш-Заря" в грузовом вагоне поезда, который перевозит глину фарфоровую (каолин), были обнаружены боеприпасы,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские изъяли 27 корпусов гранат "Ф-1", 44 запала УЗРГМ, 13 корпусов гранат "РГД-5", 1080 патронов калибра 5,45 миллиметров, 2 дымовые шашки "РГД-2Б".
По факту этого инцидента правоохранители уже открыли уголовное производство, а изъятое оружие направили на исследование.
Правоохранители нашли боеприпасы в грузовом поезде
Находку отправили на экспертизу
По факту инцидента правоохранители уже открыли уголовное производство