В Запорожской области в грузовом поезде нашли ящики с боеприпасами: фото

В Запорожье, в Бильмацком районе, полицейские изъяли гранаты, запалы, патроны и дымовые шашки. Все эти боеприпасы правоохранители нашли в вагоне грузового поезда.

Об этом информирует пресс-центр Нацполиции Запорожской области.

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3 августа работниками Бильмацкого отделения полиции совместно с работниками станции "Камыш-Заря" в грузовом вагоне поезда, который перевозит глину фарфоровую (каолин), были обнаружены боеприпасы,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские изъяли 27 корпусов гранат "Ф-1", 44 запала УЗРГМ, 13 корпусов гранат "РГД-5", 1080 патронов калибра 5,45 миллиметров, 2 дымовые шашки "РГД-2Б".

По факту этого инцидента правоохранители уже открыли уголовное производство, а изъятое оружие направили на исследование.

Правоохранители нашли боеприпасы в грузовом поезде

Находку отправили на экспертизу