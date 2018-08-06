У Запорізькій області у вантажному потязі знайшли ящики із боєприпасами: фото

На Запоріжжі, у Більмацькому районі, поліцейські вилучили гранати, запали, набої та димові шашки. Всі ці боєприпаси правоохоронці знайшли у вагоні вантажного потяга.

Про це інформує прес-центр Нацполіції Запорізької області.

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3 серпня працівниками Більмацького відділення поліції спільно з працівниками станції "Комиш-Зоря" у вантажному вагоні потягу, який перевозить глину фарфорову (каолін), було виявлено боєприпаси,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліцейські вилучили 27 корпусів гранат "Ф-1", 44 запали УЗРГМ, 13 корпусів гранат "РГД-5", 1080 набоїв калібру 5,45 міліметрів, 2 димові шашки "РГД-2Б".

За фактом цього інциденту правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження, а вилучену зброю направили на дослідження.



Правоохоронці знайшли боєприпаси у вантажному потязі



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