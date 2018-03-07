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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Запорожской ОГА происходят обыски

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Запорожская ОГА
Запорожская ОГА

Следователи полиции и оперативники управления защиты экономики пришли с обысками в управление капитального строительства (УКС) Запорожской облгосадминистрации. Некоторым чиновникам УКС вручены уведомления о подозрении в совершении преступлений.

Причиной обысков и обвинений стали растраты при строительстве детского сада, на который было выделено 3,2 миллиона гривен. Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Запорожской области Олег Золотоноша.

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"В результате совместной работы оперативников УЗЭ и следователей полиции, процессуальных руководителей прокуратуры области, задокументирована преступная деятельность группы лиц, которые действовали по предварительному сговору. Они подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство детского сада на 140 мест", – говорится в сообщении Золотоноши .

Руководитель запорожской милиции выложил фото, на котором изображен "детский сад из труб и швеллеров", на который потратили 3,2 миллиона гривен.

Садик за 3,2 миллиона гривен​

Рядом Золотоноша опубликовал еще одну фотографию – казармы Нацполиции, на которую потратили 3,6 миллиона гривен, включая внутренние работы.

Казарма Нацполиции за 3,6 миллиона гривен​

Теги: Новости Украины Новости Запорожья Коррупция Полиция
Источник: 24 Канал
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