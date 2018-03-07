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У Запорізькій ОДА відбуваються обшуки

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Запорізька ОДА
Запорізька ОДА

Слідчі поліції та оперативники управління захисту економіки прийшли з обшуками в управління капітального будівництва (УКБ) Запорізької облдержадміністрації. Деяким чиновникам УКБ вручені повідомлення про підозри у вчинені злочинів.

Причиною обшуків та звинувачень стали рлозтрати при будівництві дитячого садочка, на який було виділено 3,2 мільйона гривень. Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції у Запорізькій області Олег Золотоноша.

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"В результаті спільної роботи оперативників УЗЕ та слідчих поліції, процесуальних керівників прокуратури області, задокументовано злочинну діяльність групи осіб, які діяли за попередньою змовою. Вони підозрюються в розкраданні бюджетних коштів, виділених на будівництво дитячого садка на 140 місць", – йдеться в повідомленні Золотоноші.

Керівник запорізької поліції виклав фото, на якому зображений "дитячий садочок з труб та швелерів", на який витратили 3,2 мільйона гривень.

Садочок за 3,2 мільйона гривень

Поруч Золотоноша опублікував ще одну фотографію – казарми Нацполіції, на яку витратили 3,6 мільйона гривень, включно з внутрішніми роботами.

Казарма Нацполіції за 3,6 мільйона гривень

Теги: Новини України Новини Запоріжжя Корупція Поліція
Джерело: 24 Канал
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