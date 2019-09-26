В Житомире чиновник отключил от газоснабжения целую улицу, требуя взятку

СБУ разоблачила главного инженера Новоград-Волынского отделения АО "Житомиргаз". Он требовал взятку от местного жителя и незаконно отключил от газоснабжения целую улицу в Житомире.

Чиновник требовал деньги от мужчины, который случайно повредил трубу газопровода во время проведения земельных работ на своем участке.

Важно: Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках

Несмотря на то, что наличие газовой трубы не было отражено в земельной документации на участок и никакие предупредительные знаки не были установлены, чиновник оценил "закрытие" данного вопроса в 12 тысяч гривен.



Чиновника в Житомире поймали на взятке

Чтобы нагнать страх на мужчину, главный инженер на несколько дней отключил от газоснабжения всю улицу, на которой расположен участок потерпевшего. Кроме того, он угрожал выставить официальный счет за повреждение газовой сети минимум на 40 тысяч гривен.

Правоохранители задержали чиновника на рабочем месте при получении всей суммы взятки.

Официальные цифры: Сколько за год в Украине выявлено коррупционных преступлений

Как в Украине будут защищать обличителей коррупции?

К обличителям коррупционеров в украинском отношение неоднозначное. Часто они сталкиваются не только с нежеланием правоохранительных органов разбираться в предоставленной информации, но и опасностью для своей жизни.



Рада предварительно поддержала проект закона о защите для обличителей коррупции. Законом предусмотрена выплата вознаграждения в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера неправомерной выгоды. Этот законопроект, сможет реально защитить не только обличителей и их близких, а также даст право на бесплатную правовую помощь и конфиденциальность.