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      В Житомире чиновник отключил от газоснабжения целую улицу, требуя взятку

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      Чиновник отключил газ целой улице в Житомире
      Чиновник отключил газ целой улице в Житомире / LIGA.net

      СБУ разоблачила главного инженера Новоград-Волынского отделения АО "Житомиргаз". Он требовал взятку от местного жителя и незаконно отключил от газоснабжения целую улицу в Житомире.

      Чиновник требовал деньги от мужчины, который случайно повредил трубу газопровода во время проведения земельных работ на своем участке.

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      Несмотря на то, что наличие газовой трубы не было отражено в земельной документации на участок и никакие предупредительные знаки не были установлены, чиновник оценил "закрытие" данного вопроса в 12 тысяч гривен.


      Чиновника в Житомире поймали на взятке

      Чтобы нагнать страх на мужчину, главный инженер на несколько дней отключил от газоснабжения всю улицу, на которой расположен участок потерпевшего. Кроме того, он угрожал выставить официальный счет за повреждение газовой сети минимум на 40 тысяч гривен.

      Правоохранители задержали чиновника на рабочем месте при получении всей суммы взятки.

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      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Взятка Газ Коррупция Новости Житомира
      Источник: 24 канал
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