У Житомирі чиновник відключив від газопостачання цілу вулицю, вимагаючи хабар

СБУ викрила головного інженера Новоград-Волинського відділення АТ "Житомиргаз". Він вимагав хабар від місцевого жителя і незаконно відключив від газопостачання цілу вулицю у Житомирі.

Чиновник вимагав гроші від чоловіка, який випадково пошкодив трубу газопроводу під час проведення земельних робіт на своїй ділянці.

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Незважаючи на те, що наявність газової труби не була відображена в земельній документації на ділянку і ніяких попереджувальних знаків встановлено не було, чиновник оцінив "закриття" даного питання у 12 тисяч гривень.



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Щоб нагнати страх на чоловіка, головний інженер на кілька днів відключив від газопостачання усю вулицю, на якій розташована ділянка потерпілого. Окрім того, він погрожував виставити офіційний рахунок за пошкодження газової мережі мінімум на 40 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали чиновника на робочому місці при отриманні усієї суми хабара.

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Як в Україні захищатимуть викривачів корупції?До викривачів корупції в українців ставлення неоднозначне. Часто вони стикаються не лише з небажанням правоохоронних органів розбиратись в наданій інформації, а й небезпекою для свого життя.



Рада попередньо підтримала проєкт закону про захист для викривачів корупції. Законом передбачено виплату винагороди в межах 10% від суми відшкодованих державі збитків або розміру неправомірної вигоди. Цей законопроєкт, зможе реально захистити не лише викривачів та їхніх близьких, а також надасть право на безоплатну правову допомогу та конфіденційність.