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      У Житомирі чиновник відключив від газопостачання цілу вулицю, вимагаючи хабар

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      Чиновник відключив газ усій вулиці у Житомирі
      Чиновник відключив газ усій вулиці у Житомирі / LIGA.net

      СБУ викрила головного інженера Новоград-Волинського відділення АТ "Житомиргаз". Він вимагав хабар від місцевого жителя і незаконно відключив від газопостачання цілу вулицю у Житомирі.

      Чиновник вимагав гроші від чоловіка, який випадково пошкодив трубу газопроводу під час проведення земельних робіт на своїй ділянці.

      Важливо: Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках

      Незважаючи на те, що наявність газової труби не була відображена в земельній документації на ділянку і ніяких попереджувальних знаків встановлено не було, чиновник оцінив "закриття" даного питання у 12 тисяч гривень.


      Чиновника у Житомирі спіймали на хабарі 

      Щоб нагнати страх на чоловіка, головний інженер на кілька днів відключив від газопостачання усю вулицю, на якій розташована ділянка потерпілого. Окрім того, він погрожував виставити офіційний рахунок за пошкодження газової мережі мінімум на 40 тисяч гривень.

      Правоохоронці затримали чиновника на робочому місці при отриманні усієї суми хабара.

      Офіційні цифри: Скільки за рік в Україні викрито корупційних злочинів

      Як в Україні захищатимуть викривачів корупції?До викривачів корупції в українців ставлення неоднозначне. Часто вони стикаються не лише з небажанням правоохоронних органів розбиратись в наданій інформації, а й небезпекою для свого життя.

      Рада попередньо підтримала проєкт закону про захист для викривачів корупції. Законом передбачено виплату винагороди в межах 10% від суми відшкодованих державі збитків або розміру неправомірної вигоди. Цей законопроєкт, зможе реально захистити не лише викривачів та їхніх близьких, а також надасть право на безоплатну правову допомогу та конфіденційність.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Житомира Корупція Газ Хабар
      Джерело: 24 канал
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