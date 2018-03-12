В Житомире не смогли довезти преступника-вора в суд

В Житомире во время отбывания наказания преступник продолжал действовать. За два месяца условного срока вор обокрал 12 женщин. 12 марта 2018 года грабителя должны были судить. Однако суд не состоялся: для преступника не нашли места в конвойном автомобиле.

Преступник нападал в подъездах, срывал украшения и бил своих жертв. Жители домов, где действовал вор, теперь со страхом заходят в свои подъезды.

Он напал на меня, взял за горло, сорвал цепочку одной рукой, а второй начал душить. Понимаете, в такой ситуации, не ожидая этого, ударила сумкой по лицу. После этого у него появилось зверское выражение лица: он повалил меня на пол, взяв за волосы, и начал бить об бетон,

— рассказывает пострадавшая Наталья Куликовская.

Уже через две недели грабитель снова наведался к тому же подъезду. На этот раз жертвой стала соседка Натальи. Ее спас муж, когда услышал, как закричала жена. Впоследствии к погоне за вором присоединились другие жители. В конце концов — приехала полиция и догнала вора.

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Преступник грабил женщин в течение июня и июля. За это время обчистил 12 жертв. Интересно, что нападавший уже отбывает условный срок — тоже за грабежи. Марьяна Крайник, прокурор Житомирской местной прокуратуры, утверждает, что на суде будет учитывать и предыдущий приговор. Вору грозит от 4 до 6 лет лишения свободы за грабеж, и от 3 до 7 лет — за разбой.

Однако 12 марта 2018 года, когда суд второй раз заседал в этом деле, приговора так и не вынесли. Причиной стало то, что подозреваемого не смогли привести в суд из-за переполненного конвойного автомобиля.

Согласно рапорту сотрудников полиции конвойной службы, его невозможно доставить сегодня, поскольку он не помещается в специальный автомобиль,

— заверил судья Королевского районного суда Житомира Алексей Покотилов.

Следующее заседание назначили на 6 апреля.

Напомним, что Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении голове и 18 судьям Конституционного Суда России из-за решения об аннексии Крыма.