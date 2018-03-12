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ГПУ сообщила о подозрении главе и 18 судьям Конституционного Суда России

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ГПУ сообщила о подозрении главе и 18 судьям Конституционного Суда России
/ ria.ru

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении главе и 18 судьям Конституционного Суда России относительно решения об аннексии Крыма. Их вызывают на допрос.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генпрокурор Юрий Луценко.

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"На основании собранных доказательств 01.03.2018 составлено сообщение о подозрении главе и 18 судьям Конституционного Суда Российской Федерации в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, представителями власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжким последствиям)", – сообщил Луценко.

6 марта 2018 с помощью курьерской службы международной доставки и электронной почты письменные уведомления о подозрении вместе с памятками о процессуальных правах и обязанностях подозреваемого, а также повестками о вызове для проведения следственных действий на 13 и 19 марта 2018 года, доставлены по месту работы подозреваемых (Конституционный Суд РФ, получил работник секретариата Сенякова).


Сообщение о подозрении уже доставлено в Конституционный Суд РФ

В случае неявки в Главную военную прокуратуру в определенный срок без уважительных причин подозреваемые будут объявлены в розыск и в суд будет направлено ходатайство о предоставлении разрешения на их задержание с целью доставки в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей,
– добавил Луценко.

По словам Юрия Луценко, 18 марта 2014 года в Москве с участием российского президента Владимира Путина и самопровозглашенных представителей так называемой "власти Крыма" Сергея Аксенова, Владимира Константинова и Алексея Чалого был подписан "Договор о принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов", который является "ничтожным с правовой точки зрения".

"Уже на следующий день, 19.03.2014, судьи КС РФ, действуя по предварительному сговору группой с представителями власти и Вооруженных Сил РФ, как пособники в совершении последними посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, грубо пренебрегая порядком рассмотрения и требованиями российского законодательства и международных обязательств Российской Федерации, единогласно признали якобы соответствующим Конституции РФ ничтожный "договор" между Российской Федерацией и так называемой "республикой Крым" о принятии в состав РФ этого квазиобразования", – заявил руководитель ГПУ.

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"Причем, как признался сразу после совершения указанного преступления в своем интервью сам глава КС РФ Зорькин В.Д. "фактически судьи изготовили конечный документ в течение двух часов, что является беспрецедентным случаем для высшей юридической инстанции России", а спешку с принятием решения "диктовали события" и "просьба президента", – отметил он.

Луценко добавил, что согласно требованиям ст. 8 Федерального конституционного закона РФ "О порядке приема в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации" от 17 декабря 2001 года, договор о принятии нового субъекта Российской Федерации может быть ратифицирован лишь в том случае, если Конституционный Суд РФ признает этот договор соответствующим Конституции Российской Федерации.

Таким образом, искусственная легитимизация руководством Российской Федерации оккупации части территории Украины – Автономной республики Крым и города Севастополь – была бы невозможной без указанного незаконного решения судей Конституционного Суда РФ,
– сказал Генпрокурор.

По его словам, указанными действиями судьи Конституционного Суда России способствовали представителям власти и Вооруженных Сил РФ путем устранения препятствий в совершении ими умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к тяжелым последствиям в виде оккупации части территории Украины и причинения материальных убытков Украине на сумму более одного триллиона гривен.

Теги: Новости политики Новости России Украина – Россия Судьи ГПУ Юрий Луценко Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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