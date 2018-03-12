23:29
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кримінальні принципи Росії. Усюдисущий Путін
Вєсті Кремля
22:26, сьогодні
Вєсті.UA. Ракетні розваги Порошенка. Українська підкорювачка Європи
Вєсті.UA
20:48, сьогодні
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

ГПУ повідомила про підозру голові та 18 суддям Конституційного Суду Росії

585 Читать новость на русском
ГПУ повідомила про підозру голові та 18 суддям Конституційного Суду Росії
/ ria.ru

Генеральна прокуратура України повідомила про підозру голові та 18 суддям Конституційного Суду Росії щодо рішення про анексію Криму. Їх викликають на допит.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генпрокурор Юрій Луценко.

Читайте також: Арешт екс-ватажка "ЛНР" Плотницького у Росії: ГПУ готує запит до РФ

"На підставі зібраних доказів 01.03.2018 складено повідомлення про підозру Голові та 18 суддям Конституційного Суду Російської Федерації у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, представниками влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків)", – повідомив Луценко.

6 березня 2018 за допомогою кур'єрської служби міжнародної доставки та електронною поштою письмові повідомлення про підозру разом із пам'ятками про процесуальні права та обов'язки підозрюваного, а також повістками про виклик для проведення слідчих дій на 13 та 19 березня 2018 року, доставлені за місцем роботи підозрюваних (Конституційний Суд РФ, отримав працівник секретаріату Сенякова).


Повідомлення про підозру вже доставлено до Конституційного Суду РФ

У разі нез’явлення до Головної військової прокуратури у визначений строк без поважних причин підозрюваних буде оголошено в розшук та скеровано до суду клопотання про надання дозволу на їх затримання з метою доставки в суд для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,
– додав Луценко.

За словами Юрія Луценка, 18 березня 2014 року у Москві за участю російського президента Володимира Путіна та самопроголошених представників так званої "влади Криму" Сергія Аксьонова, Володимира Константинова та Олексія Чалого підписано "Договір про прийняття до РФ Республіки Крим і створення у складі РФ нових суб’єктів", який є "нікчемним з правової точки зору".

"Вже наступного дня, 19.03.2014, судді КС РФ, діючи за попередньою змовою групою із представниками влади та Збройних Сил РФ, як пособники у вчиненні останніми посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, грубо знехтувавши порядком розгляду та вимогами російського законодавства та міжнародних зобов’язань Російської Федерації, одноголосно визнали таким, що начебто відповідає Конституції РФ нікчемний "договір" між Російською Федерацією і так званою "республікою Крим" про прийняття до складу РФ цього квазіутворення", – заявив керівник ГПУ.

Читайте також: Немає обставин за яких Крим повернеться до складу України, – Путін

"При чому, як зізнався відразу після вчинення вказаного злочину в своєму інтерв’ю сам Голова КС РФ Зорькін В.Д. "фактично судді виготовили кінцевий документ упродовж двох годин, що є безпрецедентним випадком для вищої юридичної інстанції Росії", а поспіх із прийняттям рішення "диктували події" та "прохання президента"", – зазначив він.

Луценко додав, що згідно з вимогами ст. 8 Федерального конституційного закону РФ "Про порядок прийому до Російської Федерації та утворення у її складі нового суб’єкта Російської Федерації" від 17 грудня 2001 року, договір про прийняття нового суб’єкта Російської Федерації може бути ратифікованим лише в тому випадку, якщо Конституційний Суд РФ визнає цей договір таким, що відповідає Конституції Російської Федерації.

Таким чином, штучна легітимізація керівництвом Російської Федерації окупації частини території України – Автономної республіки Крим і міста Севастополь, була б неможливою без указаного незаконного рішення суддів Конституційного Суду РФ,
– сказав Генпрокурор.

За його словами, зазначеними діями судді Конституційного Суду Росії сприяли представникам влади і Збройних Сил РФ шляхом усунення перешкод у вчиненні ними умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до тяжких наслідків у вигляді окупації частини території України та заподіяння матеріальних збитків Україні на суму понад один трильйон гривень.

Теги: Новини політики Новини Росії Україна – Росія Судді ГПУ Юрій Луценко Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук