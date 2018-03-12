ГПУ повідомила про підозру голові та 18 суддям Конституційного Суду Росії

Генеральна прокуратура України повідомила про підозру голові та 18 суддям Конституційного Суду Росії щодо рішення про анексію Криму. Їх викликають на допит.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генпрокурор Юрій Луценко.

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"На підставі зібраних доказів 01.03.2018 складено повідомлення про підозру Голові та 18 суддям Конституційного Суду Російської Федерації у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, представниками влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків)", – повідомив Луценко.

6 березня 2018 за допомогою кур'єрської служби міжнародної доставки та електронною поштою письмові повідомлення про підозру разом із пам'ятками про процесуальні права та обов'язки підозрюваного, а також повістками про виклик для проведення слідчих дій на 13 та 19 березня 2018 року, доставлені за місцем роботи підозрюваних (Конституційний Суд РФ, отримав працівник секретаріату Сенякова).



Повідомлення про підозру вже доставлено до Конституційного Суду РФ

У разі нез’явлення до Головної військової прокуратури у визначений строк без поважних причин підозрюваних буде оголошено в розшук та скеровано до суду клопотання про надання дозволу на їх затримання з метою доставки в суд для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,

– додав Луценко.

За словами Юрія Луценка, 18 березня 2014 року у Москві за участю російського президента Володимира Путіна та самопроголошених представників так званої "влади Криму" Сергія Аксьонова, Володимира Константинова та Олексія Чалого підписано "Договір про прийняття до РФ Республіки Крим і створення у складі РФ нових суб’єктів", який є "нікчемним з правової точки зору".

"Вже наступного дня, 19.03.2014, судді КС РФ, діючи за попередньою змовою групою із представниками влади та Збройних Сил РФ, як пособники у вчиненні останніми посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, грубо знехтувавши порядком розгляду та вимогами російського законодавства та міжнародних зобов’язань Російської Федерації, одноголосно визнали таким, що начебто відповідає Конституції РФ нікчемний "договір" між Російською Федерацією і так званою "республікою Крим" про прийняття до складу РФ цього квазіутворення", – заявив керівник ГПУ.

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"При чому, як зізнався відразу після вчинення вказаного злочину в своєму інтерв’ю сам Голова КС РФ Зорькін В.Д. "фактично судді виготовили кінцевий документ упродовж двох годин, що є безпрецедентним випадком для вищої юридичної інстанції Росії", а поспіх із прийняттям рішення "диктували події" та "прохання президента"", – зазначив він.

Луценко додав, що згідно з вимогами ст. 8 Федерального конституційного закону РФ "Про порядок прийому до Російської Федерації та утворення у її складі нового суб’єкта Російської Федерації" від 17 грудня 2001 року, договір про прийняття нового суб’єкта Російської Федерації може бути ратифікованим лише в тому випадку, якщо Конституційний Суд РФ визнає цей договір таким, що відповідає Конституції Російської Федерації.

Таким чином, штучна легітимізація керівництвом Російської Федерації окупації частини території України – Автономної республіки Крим і міста Севастополь, була б неможливою без указаного незаконного рішення суддів Конституційного Суду РФ,

– сказав Генпрокурор.

За його словами, зазначеними діями судді Конституційного Суду Росії сприяли представникам влади і Збройних Сил РФ шляхом усунення перешкод у вчиненні ними умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до тяжких наслідків у вигляді окупації частини території України та заподіяння матеріальних збитків Україні на суму понад один трильйон гривень.