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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

У Житомирі не змогли довезти зловмисника до суду

18:59, сьогодні 1586 Читать новость на русском

У Житомирі під час відбування покарання зловмисник продовжував діяти: за два місяці умовного терміну обікрав 12 жінок. 12 березня 2018 року крадія мали судити. Проте суд не відбувся: для підозрюваного не знайшли місця у конвойному автомобілі.

Зловмисник нападав у під'їздах, зривав прикраси та бив своїх жертв. Мешканці будинків, де діяв крадій, тепер з острахом заходять до своїх під'їздів.

Він напав на мене, взяв за горло, зірвав ланцюжок одною рукою, а другою почав душити. Розумієте, в такій ситуації, не очікуючи цього, вдарила сумкою по обличчю. Після того у нього з'явився звірський вираз обличчя: він повалив мене на підлогу, взявши за волосся, і почав бити об бетон,
– розповідає потерпіла Наталія Куликівська.

Вже через два тижні крадій знову навідався до того ж під’їзду. Цього разу жертвою стала сусідка Наталії. ЇЇ врятував чоловік, коли почув, як закричала дружина. Згодом до погоні за зловмисником приєднались інші мешканці. Зрештою – приїхала поліція та наздогнала крадія.

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Зловмисник грабував жінок упродовж червня та липня. За цей час обчистив 12 жертв. Цікаво, що чоловік уже відбуває умовний термін – теж за грабежі. Мар'яна Крайнік, прокурор Житомирської місцевої прокуратури, стверджує: "Тут враховуватиметься і попередній вирок, і за санкцією даних статей: за грабіж, за частиною другою, від 4 до 6 років позбавлення волі, за розбій, за частиною першою, від 3 до 7 років позбавлення волі".

Проте 12 березня 2018 року, коли суд вдруге засідав у цій справі, вироку так і не винесли. Причиною стало те, що підозрюваного не змогли привести до суду через переповнений конвойний автомобіль.

Відповідно до рапорту працівників поліції конвойної служби, його неможливо доставити сьогодні, оскільки він не поміщається у спеціальний автомобіль,
– запевнив суддя Корольовського районного суду Житомира Олексій Покотілов.

Наступне засідання призначили на 6 квітня.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура України повідомила про підозру голові та 18 суддям Конституційного Суду Росії щодо рішення про анексію Криму.

Теги: Кримінальні новини Поліція Судді Новини Житомира
Джерело: 24 Канал
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