В Житомирской области на максимальный срок осудили рецидивиста-педофила

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

Осужденный уроженец Житомира уже 9 раз отбывал наказание, в том числе за преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних. Когда мужчину отпустили в августе 2016 года, уже в ноябре 2017 рецидивист совершил новое преступление: развратные действия в отношении малолетней. Впоследствии мужчина покинул город.

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Злоумышленник был объявлен в розыск, после чего органы правопорядка задержали его в Киеве. Богунский районный суд Житомира признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде максимального срока заключения — 8 лет лишения свободы.

К слову, в Житомирской области полицейские во время обыска в квартире мужчины, которого подозревают в совершении кражи, нашли взрывоопасное вещество.