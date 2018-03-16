На Житомирщині на максимальний термін засудили рецидивіста-педофіла

15 березня 2018 року у Житомирі закінчився судовий розгляд справи, щодо обвинувачення рецидивіста у розбещенні неповнолітньої. 55-річного педофіла засуджено до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Житомирської області.

Засуджений уродженець Житомира вже 9 разів відбував покарання, у тому числі за злочини проти статевої недоторканості щодо неповнолітніх. Коли чоловіка відпустили у серпні 2016 року, вже у листопаді 2017 року рецидивіст скоїв новий злочин: розпусні дії щодо малолітньої. Згодом чоловік покинув місто.

Читайте також: У Житомирі не змогли довезти зловмисника до суду

Зловмисника було оголошено у розшук, після чого органи правопорядку затримали його в Запоріжжі. Богунський районний суд Житомира визнав чоловіка винним у вчиненні злочину та призначив покарання у вигляді максимального терміну ув'язнення – 8 років позбавлення волі.

До слова, у Житомирській області поліцейські під час обшуку у квартирі чоловіка, якого підозрюють у вчиненні крадіжки, знайшли вибухонебезпечну речовину.